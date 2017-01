Ventas de combustibles a naves registraron buen desempeño en el 2016

Al cierre de noviembre registraban un crecimiento de 7,4%

Las ventas de combustibles a las naves cerrarán el 2016 con números positivos, ya que esta actividad mantuvo una tendencia positiva hasta el mes de noviembre, según estadísticas de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Al cierre de noviembre de 2016, las ventas de combustible registraban un incremento de 7,4% en comparación con igual período del año anterior; en contraste con el número de naves atendidas para el mismo período el cual descendió en 5,03%.

El 78% de las ventas de “fuel oil” registradas en los primeros 11 meses de 2016 correspondió al sector Pacífico, es decir 2.648.497 toneladas de las 3.378.921 toneladas que se vendieron en total.

De las 4.854 naves que se atendieron, 3.422 correspondieron al sector Pacífico y el resto al sector Atlántico.

Las ventas de “fuel oil” en el Pacífico se incrementaron en 11,46% en relación con igual período del año anterior; sin embargo, en el Atlántico la tendencia fue hacia la baja. Según cifras de la AMP, la caída fue de 4,5%. El “marine diesel oil” registró aumentos en sus ventas de 5,1% y 6,8% en el Pacífico y Atlántico, respectivamente.

Los números registrados en los primeros 11 meses corroboran lo dicho por representantes de Monjasa en el Foro de bunkering de 2016, en cuanto a que no hay razón para que los buques neopanamax que utilizan el Canal de Panamá no tomen combustible aquí, porque normalmente tienen que esperar para cruzar esa vía acuática y no habría pérdida de tiempo, lo que convierte a Panamá es un sitio estratégico, a lo que hay que agregar el hecho de sus precios son muy competitivos.

En promedio, en los últimos tres años han transitado por la vía acuática 11.500 naves y sólo alrededor de 5.000 toman combustible en Panamá. A esto hay que sumar aquellas naves que no transitan por el Canal, dando un margen de crecimiento para la segunda actividad de servicios marítimos después del transbordo de contenedores.

Sólo en el mes de diciembre transitaron la vía acuática 1.043 naves, de las cuales 154 correspondieron a buques neopanamax. El promedio en aguas del Canal de los buques oscila entre 28 horas y 41 horas, de acuerdo con estadísticas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Sin embargo, expertos del sector coinciden en que para aprovechar las ventajas que ofrece la ruta del Canal para la venta de combustible es necesario mejorar la logística de entrega del combustible.