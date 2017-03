Tecnología, una herramienta indispensable para mejorar la calidad de la educación

Las TIC´s permiten extender la presencia de la escuela más allá de las aulas

Panamá cuenta con un crecimiento promedio en los últimos 10 años de 8,0%, por encima de la región latinoamericana, que alcanza el 3,2%, pero es importante que este crecimiento vaya acompañado de un profundo desarrollo humano para que permee a toda la población.

El éxito educativo se traduce en beneficios individuales, siendo un vehículo de superación que permite alcanzar mayores niveles de bienestar, al mismo tiempo que aumenta exponencialmente la capacidad productiva del país y distribuyendo los recursos más equitativamente se genera mayor crecimiento económico y menores niveles de pobreza.

El sistema educativo actual de Panamá se estructura de forma general en cuatro niveles de formación (pre escolar, básica general, media y superior).

La matrícula de cada nivel, según estadísticas del Ministerio de Educación (Meduca), es de aproximadamente 65%, 98%, 69% y 46%, respectivamente, en relación con el número de personas con edad para acudir a cada uno de ellos.

Por otro lado, el presupuesto de inversión en educación que rondaba el 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB), aumentó a un 6%, lo que debe ayudar a mejorar la calidad de la educación, pero nada de esto puede ser posible si no existe un sistema de calificación de los educadores y de formación continua para asegurar la calidad del contenido educativo.

Tecnología en la educación

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) son una herramienta importante para mejorar la calidad del sistema educativo, ya que pueden ser un elemento facilitador del desarrollo de los docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza–aprendizaje.

Las TIC´s permiten extender la presencia de la escuela más allá de los horarios y de las paredes de un aula, mejorando así la calidad de la educación al proveer mayor comunicación, interacción y disponibilidad de contenidos educativos digitales, haciendo a los jóvenes más competitivos e impactando positivamente en el desarrollo del país; recordando que una sociedad con más logros y pertinencia en la educación y con una formación más funcional a las necesidades del desarrollo, contribuye a una mayor igualdad en la estructura del ingreso.

Pero no basta con proveer a las escuelas de equipos, computadoras y servicios de banda ancha, sino que se deben desarrollar y orientar las habilidades para utilizar la información con fines pedagógicos y para desarrollar capacidades de aprendizaje.

Para la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá, Migdalia de Áviles, la tecnología en la educación es una herramienta fundamental, aclarando que no lo hace todo, ya que el profesor debe darles las herramientas y la metodología a los estudiantes para que hagan un buen uso de la tecnología.

La Facultad de Ciencia de la Educación tiene el mayor número de profesores con especialización y maestrías en entornos virtuales del aprendizaje, lo que es certificado por el director de la Plataforma Virtual de la Universidad de Panamá, Emilio Lasford.

En tanto, Johel Batista creador de la plataforma educativa Ayudinga, explicó que se está creando la coyuntura para que todo el país se una en un proyecto social como es la educación, y poco a poco se están abriendo los mecanismos y las puertas para que el panameño vaya entendiendo que la tecnología es el mejor mecanismo para mejorar la educación.

“La tecnología no va reemplazar las estructuras sociales dentro del sistema educativo, sino que va a empoderarla a través de la información y el conocimiento, lo que permitirá tomar decisiones de la manera más científica y apropiada posible”, explicó.

Por otro lado, José Frías, director Nacional de Currículo y Tecnología Educativa del Meduca, manifestó que el uso de la tecnología es una de las competencias básicas que debe tener todo individuo, ya que ha penetrado todos los niveles de la sociedad y en el modo de vida, por lo que hay que preparar a los estudiantes para los retos que se les presentarán.

“Hoy en día los niños se adaptan muy fácilmente al uso de las nuevas tecnologías y son ellos los que tienen que resolver los problemas futuros para mejorar la calidad de vida de las personas”, indicó.

Recalcó el funcionario que a nivel educativo las posibilidades de aplicar la tecnología son muchas y van desde “aprender sobre tecnología” (cómo funciona) a “aprender con tecnología” es decir, cuando se utiliza para promover el aprendizaje (al ver un video de Internet o utilizar la pizarra digital) o una habilidad (pensamiento crítico, pensamiento computacional o potenciar la creatividad).

Además, para aplicar la tecnología en la educación hay que verla como una herramienta o material para enseñar habilidades específicas y conceptos.

La tecnología no es un fin en sí, es un medio para alcanzar el fin. La tecnología por sí sola no marca cambios positivos; no es el tablero digital, la laptop o la tablet los que generan el cambio, es lo que hacemos con ellos, el cómo lo hacemos y para qué lo hacemos.