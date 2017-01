Predicciones para el mundo en 2017

Doce predicciones de los escritores del Financial Times, desde el precio del petróleo hasta los primeros 100 días de Donald Trump

El Financial Times (FT) hizo más predicciones correctas que incorrectas en 2016, al menos en la superficie. Algunas de esas predicciones se destacan: Roula Khalaf fue premonitorio en cuanto a la terrible resiliencia de Bashar al-Assad; John Paul Rathbone acertó perfectamente el momento de la caída de Dilma Rousseff; y James Kynge presagió con precisión la depreciación del renminbi (él está pronosticando lo opuesto en 2017, quizás nuestro pronóstico más fuera de consenso para el próximo año).

Pero nos equivocamos en las grandes. El Reino Unido no votó para permanecer en la Unión Europea (UE), Hillary Clinton no ganó, y eso fue lo que más importó. Cualquiera que crea que lo que cuenta en la historia no son las tendencias estables sino los repentinos choques sísmicos, recibió una poderosa confirmación de su punto de vista en 2016. Así es que los lectores pudieran mirar nuestros próximos pronósticos para 2017 con cierto desdén.

1. ¿Marine Le Pen ganará la presidencia francesa?

No. Aunque la probabilidad no es cero, por supuesto. ¿Qué pasaría si la clase trabajadora desencantada, los jóvenes poco cualificados y 10% de la población que está desempleada salen en masa a las urnas? Aún así, una victoria de Le Pen sigue siendo improbable por una razón: Ella está defendiendo un retorno al franco y, para un país de los ahorradores, eso es demasiado arriesgado.

– Anne-Sylvaine Chassany

2. ¿Ganará Angela Merkel la reelección en Alemania?

Sí. La Sra. Merkel ganará las elecciones parlamentarias de otoño en Alemania, pero con menos asientos para su bloque demócrata-cristiano (CDU)/social-cristiano (CSU). Con la probabilidad de que el partido derechista Alternativa para Alemania entre en el “Bundestag” (el parlamento alemán) y con un anticipado regreso de los liberales del Partido Democrático Libre, construir una coalición será más difícil. Pero la señora Merkel se las arreglará.

– Stefan Wagstyl

3. ¿Colapsará el acuerdo nuclear de Irán?

No. Donald Trump ha amenazado con retirar a Estados Unidos (EE.UU.) del acuerdo, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Incluso si EE.UU. se retirara, el acuerdo nuclear — firmado por Irán y seis potencias mundiales, y protegido por una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) — se mantendrá. Es posible que el acuerdo comience a desintegrarse en 2017, pero se anticipa que los otros signatarios — es decir, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania — trabajen arduamente para contener los daños.

– Roula Khalaf

4. ¿Donald Trump y Vladimir Putin harán un trato con respecto a Siria?

Sí. Pero no tendrá valor alguno. El objetivo del señor Trump es atacar al Estado Islámico, y él y el Sr. Putin firmarán un acuerdo dentro de los primeros 100 días del presidente estadounidense para lanzar una ofensiva conjunta contra el grupo terrorista. El señor Trump obtendrá sus titulares de Twitter; Siria seguirá en llamas.

– Edward Luce

5.¿Construirá el presidente Trump el muro fronterizo mexicano?

Sí, pero no una gran parte. El presidente electo ha hecho tanto alboroto acerca de bloquear el acceso en la frontera de 2.000 millas que necesitará hacer algo. Así que esperen algunas adiciones simbólicas (unas vallas, quizás) a lo largo de la frontera, un tercio de la cual ya tiene algún tipo de barrera.

– Jude Webber

6. ¿Se destruirá al Estado Islámico como una significativa fuerza global?

No. El auto declarado califato del Estado Islámico en Irak y Siria se derrumbará en 2017. Pero una vez que sea expulsado de sus fortalezas urbanas en Mosul y, finalmente, en Al Raqa, mezclará la insurgencia local con asaltos terroristas internacionales. El Estado Islámico puede contar con los poderes externos para actuar como reclutadores: Los regímenes respaldados por los chiitas en Damasco, Bagdad y Beirut mantendrán a los sunitas alienados. Continuaremos hablando del Estado Islámico en 2018.

– David Gardner

7. ¿Permitirá China que su moneda se devalúe más del 10%?

No. Las presiones están aumentando para que el renminbi se deprecie frente al dólar estadounidense después de deslizarse en más del 6% durante 2016. El capital está saliendo de China, el mercado inmobiliario se está enfriando rápidamente y las tasas de interés de los dólares estadounidenses pueden subir de nuevo. Y, sin embargo, el renminbi apenas se depreciará en lo absoluto. Durante 2017, en Chinatodo se concentrará alrededor de la estabilidad en anticipación del congreso clave en noviembre, razón por la cual Beijing mantendrá firme la moneda.

– James Kynge

8. ¿Incumplirá Venezuela su deuda?

No. Un incumplimiento resultaría en que los acreedores se apoderaran de los cargamentos de petróleo, poniendo así fin a la afluencia de petrodólares y, por lo tanto, al ‘mecenazgo’ que le compra al gobierno corrupto su apoyo. Por lo tanto, la voluntad de Caracas de pagar sus deudas nunca está en duda. El reciente aumento de los precios del petróleo significa que su capacidad de pago también ha mejorado.

– John Paul Rathbone

9. ¿La tasa de interés de los fondos federales será superior al 1,5% a finales de 2017?

No. La respuesta depende de si el plan fiscal de Donald Trump — enfrentando obstáculos como la demografía y una débil productividad — puede lograr el crecimiento prometido del 3% al 4%. La Reserva Federal de EE.UU. (FED, por sus siglas en inglés) proporcionará los tres incrementos que ha pronosticado, elevando la tasa al 1,5%, pero no necesitará elevarla más.

– Michael MacKenzie

10.¿Finalizará el índice S&P 500 el año por encima de 2.300 (aproximadamente su nivel actual)?

No. Los inversionistas orientados hacia la valoración —incluido este escritor — han sido bajistas durante años, costándoles mucho. La elección de Donald Trump ha cambiado tres cosas: ha impulsado un ya costoso mercado 5% más, anticipando un estímulo fiscal que puede resultar decepcionante; el dólar está subiendo más, lo cual perjudicará las ganancias de los exportadores estadounidenses; y los rendimientos de los bonos han aumentado. Si las acciones deben ser caras cuando los rendimientos son bajos — como dicen los alcistas — debe funcionar al contrario.

– Robert Armstrong

11. ¿Terminará el petróleo en más de $50,00?

Sí. Los niveles récord de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y los resilientes suministros de fuera del cartel mantuvieron la presión sobre los precios en 2016. Un acuerdo de recorte de producción entre los grandes productores le proporcionó al petróleo un impulso de fin de año. Se espera que la industria mantenga su resolución, y que los precios se eleven.

– Anjli Raval

12. ¿Continuará Apple siendo la empresa más valiosa del mundo?

Sí. La forma más fácil para que Apple pierda su corona es una emisión de acciones por parte de Saudi Aramco. La compañía petrolera tiene un valor estimado de más de $2 billones; la capitalización de mercado de Apple es un poco más de $600.000 millones. No se esperan nuevos dispositivos de Apple en 2017, pero un recorte de impuestos sobre el efectivo repatriado pudiera revitalizar las acciones. Si Saudi Aramco se mantiene fuera de la situación, Apple debiera continuar siendo la empresa número uno.

-Tom Braithwaite