Panasonic consolida una alianza con Walt Disney World Resort

Panasonic y Walt Disney Parks & Resorts informaron que los sistemas de proyección de imagen Panasonic serán la “Tecnología Oficial de Proyección” de los complejos Walt Disney World Resort (Lake Buena Vista, Florida) y Disneyland Resort (Anaheim, California). Como parte de un acuerdo de largo plazo, estas propiedades de Disney tendrán acceso privilegiado a los últimos avances de los proyectores de la marca.

En su papel de líder en la industria de la narración de historias, Disney crea atracciones innovadoras, opciones de entretenimiento y mundos mágicos que sumergen al visitante dentro del universo de las historias y personajes que aman. El propósito de vincular la creatividad ilimitada de Disney con la tecnología de proyección Panasonic es el ofrecer nuevas y aún espectaculares experiencias de entretenimiento tanto en Walt Disney World Resort, como en Disneyland Resort.

De acuerdo a Yasuji Enokido, presidente de Panasonic AVC Networks Company, “Estamos encantados de colaborar con Walt Disney World Resort y Disneyland Resort en la búsqueda de nuevas formas en las que los proyectores de alto desempeño sean usados por los narradores de historias de Disney para capturar el corazón de los millones de visitantes que vistan estos icónicos destinos vacacionales”.

“La marca Panasonic se ha ganado la confianza de generaciones enteras y ahora contamos con una nueva visión tecnológica lista para apoyar la creatividad e innovación de los parques temáticos de Disney en los Estados Unidos de América”, agregó Yasuji Enokido.

Panasonic ya cuenta con una presencia tecnológica significante en las diferentes atracciones de los parques temáticos Disney en territorio norteamericano, entre las que se incluyen Finding Nemo Submarine Voyage en Disneyland Park; Radiator Springs Racers en Disney California Adventure Park; Haunted Mansion y Seven Dwarfs Mine Train en Magic Kingdom Park; Frozen Ever After y Gran Fiesta Tour Starring The Three Caballeros en Epcot; y la próxima Na’vi River Journey dentro de Pandora – The World of Avatar, el mundo más innovador y envolvente de Walt Disney World Resort, en Disney’s Animal Kingdom Theme Park.

Carlos Castro, vicepresidente de Disney Corporate Alliances, afirmó que “Disney crea experiencias únicas de clase mundial que sirven de inspiración para los visitantes de Walt Disney World Resort y Disneyland Resort para capturar memorables recuerdos. Nos entusiasma trabajar con Panasonic para seguir en la búsqueda de nuevos caminos para contar nuestras historias en formas innovadoras y emocionantes”.

