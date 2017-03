Nuevos productos en el MWC 2017

Hace unos días atrás se realizó uno de los eventos de tecnología más esperados por los consumidores a nivel mundial, el Mobile World Congress (MWC) 2017, que tiene su sede en Barcelona, España.

Este evento es utilizado como plataforma comercial por las grandes marcas tecnológicas para lanzar sus nuevos productos, la mayoría de ellos smartphones.

Aunque, también se presentan diferentes gama productos que buscan posicionarse en el mercado y facilitarle la vida a las personas, como es el caso de los creadores de routers D-Link, quienes se siguen esforzando en proporcionar soluciones que permitan una mejor calidad de vida en ciudades inteligentes.

Anny Wei, presidente de D-Link Corporation, señaló que a medida que el mundo conectado continúa desarrollándose y expandiéndose, las demandas de tecnología para apoyar este nuevo ecosistema aumentan.

D-Link utiliza la tecnología LoRa, una red de área amplia de baja potencia, para monitorear el medio ambiente en instalaciones como campus, hospitales, fábricas y granjas.

Los productos LoRa, como el Gateway IOT D-Link (DWM-312G), proporcionan medidas de seguridad y un uso eficiente de los recursos con la capacidad de rastrear, monitorear y controlar factores ambientales como la temperatura, las emisiones de C02 y la energía.

De igual manera, el punto de conectividad sigue marcando la pauta. Velocidades súper rápidas de banda ancha móvil (4G+LTE), donde D-Link lidera. CAT6 de 300 Mbps de Internet móvil es sólo el comienzo. El último CAT12 soporta velocidades de descarga de hasta 600 Mbps, proporcionando acceso a Internet móvil de alta velocidad, donde quiera que se encuentre el usuario.

El acceso a archivos desde cualquier lugar a través de la nube hace la vida más sencilla y más conveniente. Las soluciones avanzadas 4G+LTE de D-Link, incluyendo el LTE CAT9 Mobile Hotspot (DWR-937) y el LTE CAT9 IAD (DWR-976) soportan LTE CAT9 a CAT12 para acceso a Internet móvil de alta velocidad.

Como en la actualidad todo gira en torno al manejo de los smartphones, la empresa MediaTek anunció la tecnología CorePilot 4.0, diseñada para ofrecer la máxima potencia en procesamiento y eficiencia energética en celulares.

Esta tecnología utiliza un sistema inteligente de organización de tareas en conjunto con gestión térmica y tecnología de monitoreo de la experiencia del usuario, lo que permite priorizar las tareas del smartphone y predecir el uso de energía, como resultado, dirige los dispositivos para que funcionen en el modo más eficiente basándose en lo que el usuario necesita.

“Así como el corazón reacciona automáticamente a las numerosas tareas que el cuerpo realiza, CorePilot 4.0 automáticamente dirige la energía donde se necesite para mantener la eficiencia”, destacó Jeffrey Ju, vicepresidente ejecutivo y CO-COO de MediaTek.

“Los consumidores hoy en día exigen un rendimiento extremo de sus smartphones, además de una larga duración de la batería”, precisó.

Nuevos Productos

Una nueva computadora. La Porsche Design Book One es la primera convertible y desmontable 2 en 1 del mundo, permitiendo cambiar de computadora portátil a tableta sin o con teclado adjunto, aseguró la empresa.

El dispositivo, que tiene un cuerpo de aluminio integra bisagras que permiten que la pantalla rote 360 grados.

Tableta Premium. Samsung amplía su portafolio de productos con la presentación de su nueva Galaxy Tab S3 con sistema operativo Android, que integra cuatro bocinas optimizadas por AKG (empresa de Harman), que tienen la opción de girar automáticamente para ofrecer una experiencia estéreo en modo horizontal o vertical e incluso cuenta con el procesador y RAM del Samsung Galaxy S7 y Galaxy S7 Edge y la Galaxy Book con sistema Window 10, un dispositivo híbrido que intenta sobresalir en el mundo de las tabletas.

Premios extras. Durante los primeros dos días del Mobile World Congress (MWC) 2017, medios tecnológicos internacionales reconocieron a Huawei con 15 premios. Android Authority otorgó el título de “Best of MWC2017: Best Smartphone” al Huawei P10, mientrás que T3 nombró al Huawei Watch 2 “MWC 2017 Awards: Best Wearable”.