Minera Cerro Quema espera aprobación de EIA

La operación se realizará aplicando nuevos estándares para mitigar su impacto ambiental

La economía panameña ha venido desacelerándose en los últimos años, sin embargo, este 2017 podría recibir un nuevo impulso gracias a la incorporación de nuevos actores a la actividad productiva del país, profundizando su diversificación, aumentando las exportaciones de bienes, facilitando la generación de empleos en el interior del país y la captación de divisas en los mercados internacionales.

Se trata de la actividad minera, la cual no necesariamente estará limitada a la explotación del yacimiento de cobre en la región de Donoso en la provincia de Colón, entrará en operación a fines de 2017 o inicios de 2018, gracias a una inversión superior a los $6.000 millones que adelanta la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum Minerals, sino que podría extenderse a la provincia de Los Santos donde Minera Cerro Quema, S.A., subsidiaria de la empresa Orla Ltd., espera explotar un yacimiento de oro con fines de exportación.

Según Hilda Candanedo, gerente general de campo de Minera Cerro Quema, S.A., en este momento este proyecto se encuentra en la fase exploratoria y a la espera de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para poder culminar esta etapa e iniciar la construcción de la infraestructura necesaria para explotar el yacimiento de oro, que forman parte de la concesión que le fue otorgada por el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).

Explicó que la empresa Cerro Quema, S.A. desarrollará una operación minera con los más altos estándares de seguridad y protección ambiental, lo que incluye la construcción de un moderno sistema de oxidación y un sistema de reutilización de agua, así como un amplio plan de reforestación de las área que forman parte de la concesión que no serán objeto de explotación como árboles frutales característicos de la zona a fin de revitalizar no sólo la vida vegetal, sino también la recuperación de su fauna autóctona.

Candanedo agregó que para el desarrollo de las infraestructuras y la ejecución de las iniciativas para mitigar el impacto ambiental de su operación, Minera Cerro Quema, S.A. contempla realizar una inversión estimada de $107 millones, a lo que hay que sumar los $60 millones que la empresa ha invertido en la fase de exploración. Y en la fase de construcción de la empresa espera generar unos 300 empleos directos.

Para la economista Marquela Guevara el desarrollo de la industria minera sin duda tendrá un impacto positivo para el desempeño de la economía panameña, no sólo porque por su naturaleza esta actividad requiere de la contratación masiva de mano de obra en áreas del país en donde no existen estén este tipo de oportunidades, sino también porque la misma está orientada 100% a la exportación, lo significará una mejora de la balanza comercial del país gracias al incremento de la captación de divisas en los mercados internacionales.

Guevara destacó que ciertamente la minería es una actividad que implica riesgos para el medio ambiente, sin embargo, destacó que lo importante para el país es que las autoridades del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) garanticen que las empresas que se dediquen a esta actividad apliquen las tecnología más modernas y cumplan con las medidas de prevención y mitigación de los impactos que se puedan dar en un momento determinado.

No obstante, para el ecologista Olmedo Carrasquilla, Panamá debe declararse país libre de la práctica de la minería a cielo abierto, que es lo que se pretende desarrollar tanto en Cobre Panamá como en Cerro Quema, ya que esta tiene un gran impacto sobre el medio ambiente, toda vez que implica la remoción de la cobertura boscosa de amplias extensiones de terreno, lo que, a su juicio, implicará la pérdida irremediable de la riqueza natural del país.

Para Carrasquilla, en lugar de desarrollar la industria minera, Panamá debe apostar por potenciar la economía verde, por ejemplo, promoviendo el turismo ambiental sostenible tanto en la región de Donoso como enl Cerro Quema, lo que podría generar mayores beneficios para los moradores de esas regiones y el país, porque no implicaría dilapidar el patrimonio natural.

Capital Financiero hizo llegar una consulta al Departamento de Relaciones Públicas de MiAmbiente para conocer el estatus del EIA presentado a su consideración por Minera Cerro Quema S.A., pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta.