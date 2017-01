Listas negras, educación y migración, amenazas para Panamá II

Debilidades

A pesar de contar con una de las economías más estables y con mayor crecimiento de la región, Panamá no está libre de debilidades que afectan su desarrollo, estabilidad social, así como la calidad de vida de sus habitantes.

Una de las principales debilidades que tiene actualmente el país es su sector agropecuario, mientras otros sectores, como el financiero y logístico crecen a pasos agigantados, el agro se ha estancado a través de los años y son escasos, para no decir ninguno, los grandes capitales privados que quieren invertir en el sector agropecuario nacional.

Panamá tiene un sector agropecuario poco competitivo frente a otros países de la región, carece de grande extensiones cultivables y aparte de algunas regiones en la provincia de Chiriquí, la explotación agropecuaria en el país es pequeña, por lo que las cosechas son bajas.

Los productores nacionales deben hacer frente a insumos más caros, que son importados y a una mano de obra más cara en relación a países vecinos, así mismo el uso de maquinaria especial como tractores y cosechadoras es baja.

Estos y otros factores ocasionan que los productos agrícolas panameños sean más caros que los importados de otras latitudes, donde se cuenta con mano de obra masiva más económica, subsidios estatales, se utiliza maquinaria de forma intensiva o donde los fertilizantes, químicos y combustibles son más económicos.

Las importaciones de productos como arroz, cebollas, papas y maíz, por citar algunos, se ha convertido en un negocio lucrativo para algunos actores económicos. Por ejemplo, en Panamá un quintal de arroz mojado y sin pilar cuesta unos $11,00, mientras que un quintal importado de arroz pilado, seco y listo para cocinar cuesta unos $8,00.

Los productores se quejan constantemente que no reciben el apoyo suficiente del gobierno para mantener su actividad y han acusado a las autoridades de permitir las importaciones de rubros como maíz y arroz y cebollas más baratos cuando ellos se encuentran en plena cosecha.

Ante esta situación muchos productores han abandonado sus actividades, dedicándose ahora a la importación o simplemente han vendido sus tierras para actividades turísticas, especialmente en las provincias de Herrera y Los Santos.

Vidal Córdoba Prado, productor de La Laguna de Pocrí, en la provincia de Los Santos, destacó que hace una década, sembraba varias hectáreas con maíz, arroz, zapallo y otras hortalizas para su venta al por mayor, negocio que era bastante rentable, sin embargo, actualmente solo siembra maíz y arroz, prácticamente para el consumo personal.

“Cada año que pasaba me costaba más caro producir una hectárea por el precio del combustible, peones e insumos y por el otro lado, los precios de venta eran los mismo y hasta bajaron, así que simplemente he dedicado estas tierras a la ganadería”, precisó Córdoba.

Gracias a las importaciones los panameños no hemos sentido de cerca la debilidad que existe en el sector agropecuario, ya que lo que no se produce suficientemente se importa y Panamá prácticamente no ha sentido nunca la escases de un producto agrícola a gran escala.

Durante una actividad realizada en el Día del Productor, el presidente Juan Carlos Varela, reafirmó el compromiso de su administración para trabajar, junto a los productores, para que el campo sea más eficiente, autosuficiente y que produzca lo necesario para asegurar la comida de todos los habitantes del país.

Sistema judicial

El sistema judicial es otra de las debilidades del país. No existe credibilidad en la labor de los servidores públicos, tanto de los que investigan delitos, como los que administran justicia. No existe confianza ni en el Órgano Judicial ni en el Ministerio Público, sobre todo porque se percibe una justicia selectiva.

Por otro lado, la mora judicial se mantiene a niveles alarmantes. La implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio, con el que se esperaba agilizar los procesos, ha creado un retroceso y un abismo entre el sistema acusatorio y el inquisitivo, lo que ha perjudicado la justicia en el país.

De acuerdo con el abogado penalista, Benito Mojica, el Sistema Penal Acusatorio se ha debido iniciar en la capital para luego ramificarlo hacia el interior del país, pero lamentablemente se hizo al revés y esto ha dado como consecuencia un caos, ya que a veces pareciera que estamos en un sistema mixto.

“El Sistema Penal Acusatorio fue un globo que se desinfló y hoy día nadie habla del mismo y de los arrestos inmediatos y llamamientos a juicio, sin embargo, el mismo opera eficientemente cuando los encargados de administrar justicia y hacer las investigaciones quieren que haya celeridad para favorecer a ciertos individuos, mientras que los procesos en el sistema inquisitivo son lentos y se han quedado pasmados”, destacó Mojica.

Durante su discurso en la Asamblea de Diputados, el pasado 2 de enero, el presidente Juan Carlos Varela, aseguró que es imperativo para el país evitar llegar al período electoral sin que el tema de justicia y rendición de cuentas hayan avanzado, por lo que pidió al Sistema Judicial agilizar los procesos para llegar a sentencias definitivas –ya sean condenas o absoluciones para que los responsables de la comisión de actos de corrupción rindan cuentas y los patrimonios cauteladas ingresen a las arcas del Estado.

Transporte

Una de las debilidades más visibles actualmente, y que afecta la calidad de vida de una gran mayoría de la población del país, es el sistema de transporte público, sobre todo en la ciudad de Panamá, donde todavía miles de personas esperan horas para tomar un trasporte colectivo, mientras que el servicios de taxis está prácticamente a su libre albedrío.

La poca eficacia del sistema Metro Bus, que se vendió como una solución para sacar de circulación a los temidos “Diablos rojos”, que operaban (sin Dios ni Ley), ha hecho que proliferen los llamados busitos piratas, que al igual que los desaparecidos “diablos rojos”, operan al margen de las normas vigentes.

Estos busitos piratas han estado involucrados en decenas de accidentes, pero lamentablemente para muchas personas que viven a las afueras de la ciudad, como en La Chorrera y Panamá Este, los mismos se han convertido en la única alternativa viable para trasladarse.

El secretario general del Sindicato de Conductores de Transporte Colectivo (Sicotrac), Tomasito López, aseguró que con la entrada en operación de La Línea 2 del Metro, espera que el trasporte colectivo se normalice y los busitos piratas vayan saliendo de circulación.

Entre los planes del Sicotrac está convertirse en alimentadores del Metro y el Metro Bus, utilizando una solo tarjeta prepago. Para esto adquirirán buses nuevos en Brasil que esperan poner en operaciones en el 2017.

Por el lado del trasporte selectivo de taxis, la situación no es mejor. En este sector impera un desorden total, donde casi a diario un taxi está involucrado en un hecho delictivo.

El presidente de la Cámara Provincial de Transporte de Panamá, Rafael Reyes, calificó el 2016 como el peor año para el transporte nacional en la última década y aseguró que si habría que calificar la labor de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (Attt) del 1 al 10 esta no se merece ni siquiera una calificación por el pésimo trabajo que ha realizado.

“La Ley 14 de 1993 señala claramente quien debe prestar en este país el servicios de trasporte en sus diferentes modalidades, sea turismo, colectivo, selectico o colegial, sin embargo, hay empresas piratas que operan al margen de esta normas, sin que nadie haga nada al respecto”, precisó Reyes.