Las empresas deben hacer mayor uso de las nuevas tecnologías

También deben preparar a su personal para evitar riesgos de seguridad

¿Está utilizando usted las nuevas tecnologías para reducir los costos operativos de su negocio y potenciar su crecimiento a mediano y largo plazo? ¿Es rentable la inversión que piensa realizar para mejorar su plataforma tecnológica? ¿Ha evaluado la posibilidad de utilizar una aplicación gratuita para ciertas operaciones?

Con estas preguntas Edwin Campos, gerente de Territorio de Dell Panamá, dio inició el foro “Tecnología y telecomunicaciones 2017: Transformando la Información”, organizado por Capital Financiero, evento en el que especialistas nacionales e internacionales compartieron con la comunidad empresarial los últimos avances en la aplicación de las nuevas tecnologías al desarrollo y rentabilidad de los negocios.

Campos explicó que las nuevas tecnologías ya son una realidad, sin embargo, la mayoría de los empresarios en Panamá y el resto de América Latina todavía no han logrado incorporarlas a sus estrategias de negocio y, por tanto, no están obteniendo los beneficios económicos que estas les pueden ofrecer, tanto a nivel de ahorros operativos como en lo referente a la potenciación de sus negocios y la profundización de sus relaciones con los consumidores.

En este sentido, el gerente de Territorio de Dell Panamá centró su presentación en cinco ideas básicas o claves que a su juicio debe tener presente todo empresario que busque beneficiarse de las nuevas tecnologías disponibles en el mercado y que permiten responder a las necesidades de los clientes, lo que implica verla no como un gasto operativo, sino como un instrumento que puede potenciar nuestra rentabilidad, lo que implica usarla para generar productividad.

Siendo la primera de estas ideas clave el “invertir en simplicidad”, lo que significa no atarse a un producto o a una marca determinada y buscar siempre el mejor retorno posible sobre la inversión.

Aclaró que esto no significa no gastar, porque la simplicidad cuesta, pero advirtió que digitalizar los procesos que hoy se realizan a mano y simplificar los procesos hará más productiva a sus empresas, porque los procesos manuales obstaculizan los negocios, cuando el mundo sigue funcionado 24/7.

Esto implica, además, la necesidad de “enfocarse en el análisis de información”, lo que es vital porque permite relacionar lo que ocurre en nuestro negocio a factores externos.

Otra clave mencionada por Campos es la necesidad de no amarrar los negocios a una marca o un producto, optando siempre por utilizar las tecnologías abiertas. Destacando que actualmente existe en el mercado una amplia oferta de aplicaciones, productos y servicios novedosos a costos muy competitivos, pero la mayoría de las empresas no pueden aprovecharlas porque están atadas a ciertas marcas, tecnologías o productos. Lo que conlleva la posibilidad de innovar y cambiar rápidamente, algo que es muy difícil cuando estamos atados a las marcas.

La tercera clave es pensar siempre en optar por el software para realizar cualquier tarea, en lugar de tener que realizarla a través de un hardware, automatizando los procesos de acceso a los programas que permiten realizar las tareas diarias, lo que genera otros beneficios, como el habilitar a la empresa para que pueda utilizar los servicios en la nube, estableciendo un centro de datos que ofrece servicios tecnológicos, enfocados en facilitar las operaciones, en lugar de ofrecer computadoras conectadas a una red.

En cuarto lugar, Campos destacó la importancia que las empresas comprendan que la seguridad digital no es un elemento, como un firewall, sino que es una estrategia que inicia en el ser humano que ingresa a una organización, el cual debe ser entrenado para realizar su trabajo de forma segura, estableciendo capas para detectar riesgos y resolver cualquier situación que ponga en peligro la información y la operación de la empresa.

Finalmente destacó que la aplicación de estas ideas claves llevará a las empresas a la automatización, lo que reduce el factor denominado “error humano”, pero, además, nos permite dejar de ser reactivos para poder adelantarnos a los competidores al conocer, mediante el uso de la tecnología, las necesidades y los gustos de los consumidores de forma que pueda incrementar sus ventas de productos y servicios, mejorando la productividad y rentabilidad de su negocio.

Por su parte, Roberto Rubio, corporate territory manager de Microsoft, quien centró su presentación en los beneficios económicos y de seguridad que le ofrece a las empresas mover su información a la nube.

Destacó que el principal obstáculo que ha llevado a muchas empresas a no utilizar los servicios en la nube es el temor a perder información o datos sensitivos, pese a que existen estudios que demuestra que los principales riesgos para esos datos se generan en las mismas empresas, debido a que muchas veces las personas tienen acceso a información sensitiva y pueda copiarla o enviarla por correo electrónico o manejarla a través de sus teléfonos inteligentes, lo que implica un alto riesgo para la empresa.

Ante esta realidad Rubio señaló que la oferta de Microsoft permite acceso solo a las personas autorizadas, quienes deben cumplir con los protocolos de seguridad para garantizar que es quien dice ser y que en sus labores sólo podrá utilizar programas seguros, de forma que la información de la empresa esté siempre protegida, sin importar quién y dónde se conecte a la a la nube.

En cuanto a las ventajas que ofrece la compra de servicios en la nube, Rubio mencionó como ejemplo el Office 365 de Microsoft, que al ser adquirido por una empresa puede utilizarse en cinco computadoras (sean estas laptop o de escritorios), cinco tabletas y cinco celulares inteligentes, gracias a que ya no se compra una aplicación, sino que se adquiere un servicio que se paga por consumo.

Respecto a los servicios en la nube, el corporate territory manager de Microsoft dijo que a través de un total de 34 data centers establecidos en diversas regiones del mundo, se ofrece las mejores prácticas de seguridad y servicio, entre las que destacan tres copias de seguridad, de forma que si uno de ellos sufre algún daño la información no se pierda y la empresa puede utilizar el segundo disco, mientras que con el tercer disco se reconstruye el primero.

Destacó que si bien en Panamá y América Latina las empresas muestran cierto temor a utilizar los servicios en la nube, la realidad es que el 85% de las empresas que forman parte de la lista de las 500 empresas más importantes del mundo, elaborada por la revista Fortune, Fortune 500, ya utilizan estos servicios por ser más seguros y estar disponibles en todo momento y lugar, haciéndolas más productivas que aquellas compañías que siguen dependiendo de sus propias redes.

En tanto, Gaby Geva, presidente del Grupo Geva, advirtió que las empresas tienen hoy en día la oportunidad de potenciar sus negocios utilizando las nuevas plataformas de pago disponibles en la red y cuyas aplicaciones pueden integrarse fácilmente a los teléfonos inteligentes, convirtiendo estos dispositivos en una cartera virtual, pero lamentablemente en Panamá parece haber poco interés por aprovechar estas nuevas tecnologías.

Explicó que la tecnología atrae a las personas de una forma que otros negocios no pueden hacerlo, poniendo como ejemplo que cuando las grandes empresas lanzan al mercado sus nuevos teléfonos inteligentes las personas hacen filas para adquirirlos, mientras que nadie hace fila cuando un banco lanza un producto nuevo, lo que nos pone ante una realidad, las personas están buscando nuevas experiencias a través de sus teléfonos inteligentes.

Geva destacó que las personas utilizan los celulares cada vez más y esto abre nuevas oportunidades, como realizar transacciones comerciales en cualquier momento y lugar pagando a través de nuestros teléfonos móviles, lo que implica conectar los negocios que ofrecen productos o servicios con los bancos que manejan en la actualidad el dinero de las personas, de forma que los pagos puedan realizarse de forma rápida y segura.

Sin embargo, esto implica la necesidad de contar hoy con el banco del futuro, es decir, un banco con las plataformas necesarias para que las personas puedan acceder a sus dineros a través de sus teléfonos celulares, ya sea mediante transferencias en línea vía una cuenta telefónica, que es lo que se define hoy como Fintech.

En este sentido recordó que durante su trabajo para Vodafone en Kenia, participó en la fundación de Empesa, un banco virtual que maneja los dineros que los clientes de la telefonía móvil depositan en sus cuentas de prepago y post pago de forma que pudieran hacer transacciones comerciales, lo que generó una verdadera revolución que se evidencia cuando hoy en día en Kenia se realizan 56 millones de transacciones diarias.

Geva señaló que esta tecnología no se puede copiar en Panamá porque el país ha optado porque los servicios financieros estén regulados, lo que limita las posibilidades de innovación, pero el Grupo Geva está trabajando con bancos locales para utilizar la telefonía móvil, lo que facilitará realizar transacciones comerciales de forma rápida y segura, todo en tiempo real.

Aclaró que esto permite el acceso a servicios financieros tanto a las personas bancarizadas como a las que actualmente no tienen acceso a ellos, integrando a grandes sectores de la población que hoy están marginados de los mercados de consumo, incluyendo aquellos que no tienen o no saben operar teléfonos inteligentes, lo que abrirá un nuevo mundo de oportunidades a las empresas.

Agregó que con este servicio los panameños podrán realizar transacciones de persona a persona, de personas a negocios y de negocios a negocios, pero también podrán realizar envíos de remesas a destinos locales e internacionales, realizar transacciones comerciales, pagos de servicios, pagos de impuesto y todo ello a costos supremamente bajos, lo que va a cambiar a Panamá y porque le permitirá a las personas acceder a productos y servicios que hoy no tienen a su disposición.