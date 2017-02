La Seguridad comienza en casa

Hace días asistí a un taller de seguridad para Internet y en el daban algunos consejos para restringir accesos o blindarse de las amenazas digitales, pero al final, si bien todo eso puede ser efectivo a la hora de evitar algún altercado, considero fielmente que la seguridad debe comenzar en casa.

Aquellos que tenemos hijos, sabemos lo amenazante que puede resultar la Web, no solo por el cibercrimen, sino por todo aquel contenido al que los niños tienen acceso libre y que muy poco podemos controlar.

Es por ello que resulta sumamente indispensable tener lo que yo llamo “la conversación” con ellos, aquella que explica, de acuerdo con la edad, lo que es apropiado o no en Internet. Y recalco el “de acuerdo con la edad”, porque no podemos hablarle igual a un niño 9 o 10 años, que a uno de 5 años.

Al tener tanto acceso y diferentes herramientas para ello (la mayoría ya tienen un teléfono celular inteligente o una tableta, y de no ser así, le aseguro que saben utilizar los de los padres mejor que ellos mismos), es común que se topen con una u otra cosa que no sea adecuado para su edad, y esperemos que tengan la confianza de notificarnos cuando eso les suceda y no lo consuman por la curiosidad.

Explorar la tecnología con los hijos en una buena forma de crear oportunidades para hablar sobre los desafíos a medida que surgen. Puede utilizar los dispositivos junto con ellos y aprovechar para contarles sobre la privacidad en línea y las configuraciones de ubicación. Pero siempre es importante que todos los miembros de la familia aprendan sobre la seguridad y la privacidad en Internet.

Si considera que conversar con los niños no resultará muy efectivo, siempre puede elegir qué apps, funciones y contenido puede ver y usar un perfil restringido. Los perfiles restringidos pueden ayudarle a controlar el contenido al que ellos pueden o no acceder.

Crearles una seguridad en casa, les convertirá en jóvenes más seguro y responsables en la escuela, con los amigos, pues sabrán que información compartir o no con quienes están en su entorno. Se sorprendería saber la cantidad absurda de jóvenes que comparten información privada en las redes sociales. Hay que tomarse el tiempo y la tarea de enseñarles cómo hacer contraseñas seguras y sobre por qué no deben aceptar y conversar con desconocidos en la Web.

De esta forma, sabiendo cuales son los peligros que puede presentar Internet, y cómo evitarlos, usted y sus hijos podrán aprovechar la gran cantidad de aspectos positivos del ciberespacio, evitando caer en alguna de sus trampas que comprometa la seguridad de su entorno familiar.

Recuerde que todo siempre puede evitarse con una buena conversación familiar.