La mejor hamburguesa de Panamá

Participarán más de 40 restaurantes de la ciudad capital

Desde hace siete año en Estados Unidos (EE.UU.) se celebra la semana del emparedado más famosos del mundo, la hamburguesa.

Panamá no se queda atrás y del 10 al 30 de marzo próximo se llevará a cabo por cuarto año consecutivo el Burger Week, un evento que unirá a diferentes restaurantes de la ciudad capital en una actividad gastronómica dirigida a mostrar diferentes variedades de hamburguesas, más allá del pan, carne y queso.

Durante el Burger Week, los restaurantes tratarán de sorprender a sus comensales con sabores auténticos y con una extensa variedad que van desde la Veggie Burger hasta la clásica y mundialmente conocida Queso Hamburguesa con tocino.

La dinámica es sencilla: Durante 20 días los restaurantes participantes crearán una “Burger Special” original. A diferencia de años anteriores, en esta edición el costo de las mismas estará entre $10 y $16 e incluirá un acompañante y una cerveza Balboa o una Canada Dry Ginger Ale.

“Nosotros invitamos a los chef participantes a que elaboren una hamburguesa especial y creativa, con un nombre divertido que invite a los comensales a probarla”, comentó Melissa Pinto, directora de Pica Production, organizadores del evento.

En esta edición, el Burger Week contará con la participación de un mayor número de restaurantes para complacer a todos los gustos.

Entre los restaurantes participantes figuran: 54 East del Grace Hotel, Araxi Burger de Condado Del Rey y Obarrio, Artesanos Gastrobar, Ávila Burger, Azul Pool Bar & Grill del Hotel Trump, B – Dubs, Bar Blue del Hotel Hilton, Botánica, Brio Brasserie del Hotel Waldorf Astoria, Bros and Beers, Canal Bistro de Whynham Panama Albrook Mall, Casa Jaguar, Champions del Hotel Marriott, Ciao del Hard Rock Hotel, Dainer 16, El Republicano, Esa Flaca Rica, Gastro Bar 507 – Tryp Panama Centro, Gula, Hard Rock Café, Ibiza del Hotel Riu, Jerónimo, Kakash, La Séptima Central, Muh, Nina Café & Bistro, Oink Barbecue, Oink House, Pro Health Shop, Restaurante 365 de Novotel, Restaurante Mon- Hotel Las Américas Golden Tower, Sal Si Puedes de The Bristol, Score Bar–Sortis; Slabón, sucursal 12 de Octubre, Costa Del Este, Costa Verde y Obarrio; Smash Burger, Solomon’s Deli, The Bakery; The Corner 76, sucursal Costa del Este y San Francisco, The Green Club y Tío Navaja.

Adicional al Buger Week se celebrará el Burger Challenge para coronar al Burger Master Chef.

Con esta competencia se cerrará el evento. Competirán, en primera instancia, los seis chefs semifinalistas, donde saldrán los tres finalistas que competirán por preparar la Winner Burger más original, elaborada con ingredientes secretos.

Durante las dos semanas previas al evento, un selecto grupo de jueces con amplia experiencia gastronómica (muchos de ellos chefs), visitarán los locales participantes para calificar sus hamburguesas. De igual manera y como en años anteriores, el público podrá votar por su preferida y apoyar a su chef favorito.

El cierre del evento se realizará el 30 de marzo en el Hotel Riu a partir de las 6:30 P.M. y lo recaudado se destinará a Casa Esperanza.

Los asistentes podrán disfrutar de música en vivo y de diferentes amenidades.

“Esta es la cuarta edición del evento y participarán más de 40 restaurantes, pero esperamos que el próximo año podamos incluir restaurantes de ciudades del interior del país”, puntualizó Pinto.