Hospedajes clandestinos siguen en la mira de la ATP

Acabar con este tipo de actividad se ha tornado difícil

Ante el incremento de los hospedajes clandestinos en la ciudad de Panamá, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) evalúa aumentar las multas, que de acuerdo con la Ley 80 del 8 de noviembre de 2012 van desde $5.000 a $50.000, o aplicarle un impuesto a los que realizan esta actividad ilegal.

El artículo 21 de la referida ley prohíbe todo arrendamiento inferior a cuarenta y cinco días (45), en el distrito de Panamá, a quienes no cuenten con permiso de alojamiento público turístico (edificios o residencias). Dicho acto será sancionado por la ATP con multa de entre $5.000 y $50.000, considerando la gravedad de la falta y reincidencia en dicho acto, por parte del sujeto arrendador.

Serán objeto de estas mismas sanciones las personas que publiciten por cualquier vía, incluyendo la electrónica, estos servicios. Sin embargo, estas sanciones sólo incluyen a la ciudad de Panamá, porque en el interior del país este tipo de hospedaje no son considerados ilegales, debido a la baja disponibilidad de habitaciones para atender a los turistas.

Como una opción para enfrentar a los hospedajes clandestinos en la ciudad capital, Gustavo Him, administrador general de la ATP, evalúa dos alternativas, aumentar el monto de las multas o cobrar impuesto de turismo.

En el caso de la multas el inconveniente que afronta la ATP es que tiene que sorprender infraganti a las personas cuando van entrando con maletas al apartamento, además que los funcionario deben ir acompañados de un corregidor.

La otra opción que evalúa la ATP es cobrar impuesto de turismo a los que ofrecen hospedaje en sus apartamentos por menos de 45 días, el problema es que no existen registros y no se sabe quién entra a hospedarse, reconoció Him.

Annette Cárdenas, gerente de Mercadeo del Panama Marriott Hotel, coincide con Him en que un aumento de las multas sería complicado porque no hay una manera efectiva que se denuncie o se aplique esta sanción.

Para Cárdenas, el cobro de impuesto es una opción más viable porque el Estado no se beneficia de este tipo de alquileres, que no pagan impuestos, ni generan empleos.

Aunque Cádenas plantea otra alternativa y es que las juntas directivas de los PH (propiedad horizontal) regulen esos alquileres, por el tema de la seguridad de los copropietarios y por el deterioro de las áreas comunes.

En la actualidad existen empresas que ofrecen paquetes turísticos por Internet, sin estar inscritas en el Registro Nacional de Turismo, violando la Ley 80 del 8 de noviembre de 2012.

Him, un tanto resignado, dijo que esas páginas están en las nubes, por lo que es muy poco lo que puede hacer el Gobierno al respecto.

Baja ocupación

Según cifras preliminares correspondiente a los hoteles con categoría de turismo de la ciudad de Panamá, durante los primeros 10 meses del año el nivel de ocupación fue de un 52,8%, mostrando una disminución de 3,5% con respecto al año 2014, lo que se debe primordialmente al incremento de la oferta de habitaciones, oferta que se expandirá en el 2016 con la apertura de nuevos hoteles.

Los hoteles con más de 100 habitaciones y servicios especiales tuvieron un 54,4 % de ocupación y los hoteles con menos de 100 habitaciones un 47,7% de ocupación.

Para el 2016 se tiene previsto la inauguración de grandes hoteles como el Golden Tower Panamá, W Panamá y un Ritz-Carlton, entre otros.

El Golden Tower Panamá, proyecto del conglomerado colombiano Grupo Talarame, tendrá 285 habitaciones en 21 pisos y estará ubicado a un costado del centro comercial Multicentro, frente al Hospital Paitilla.

Por otro lado, el W Panamá, de la cadena W Hotels Worldwide, contará con 203 elegantes habitaciones, 24 suites, tres suites WOW y una Extreme Suite Wow, dos restaurantes, el W Living Room (la reinterpretación de W de la tradicional recepción de hotel), un club nocturno, Spa, WET pool deck (piscina) y más de 2.500 metros cuadrados de Workout (facilidades de gimnasio).

Además, en la tercera Torre de Soho Mall estará ubicado el primer hotel Ritz Carlton de América Central y el segundo en Latinoamérica. La torre Ritz Carlton tendrá 24 pisos y 226 habitaciones.

Turistas insuficientes

Entre enero y octubre del 2015 ingresaron al país un total de 2.088.628 visitantes, con un incremento de 13,9% sobre el mismo periodo del año anterior, con una variación absoluta de 254.469 visitantes adicionales.

“El volumen de turistas que está llegando a Panamá nunca se va a equiparar con la oferta de habitaciones que se han construido en la ciudad de Panamá y si le sumamos los alquileres de apartamentos, la situación se hace insostenible”, sostiene Cárdenas.

Frente a la caída de la ocupación hotelera, no sólo en la ciudad de Panamá, sino también en el interior del país, Jorge Loaiza, ex presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), le solicitó a la ATP mayor promoción internacional para enfrentar a la competencia de los países del área.

El Ingreso de divisas en el periodo enero – octubre de 2015 fue de $3.552,5 millones (no incluye el transporte Internacional), $452,5 millones adicionales en relación con ell año anterior, lo que representa un incremento de 14,6 %.

De acuerdo con la ATP, el tiempo promedio de estadía de un visitante en Panamá es de 8,5 días y el gasto promedio asciende a $1.700 y diariamente unos $ 200.

Los viajeros procedentes de América del Sur, que ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Tocumen en el periodo de enero a octubre de 2015 representó el 46,3% del total de visitantes, seguidos por los provenientes de América del Norte (24%), Europa (13,6%), América Central (10,1%), Asia (3,1%) y Las Antillas (2,4%).