Francia y Panamá buscan resolver sus diferencias en temas fiscales

Panamá y Francia iniciarán conversaciones para tratar de resolver sus diferencias en materia fiscal y normalizar las relaciones diplomáticas y comerciales, las cuales se han visto afectadas por la decisión del gobierno galo de incluir a Panamá en su Estados y Territorios No Cooperativos en materia fiscal (“paraísos fiscales”) como consecuencia de la publicación de los mal llamados “Panama Papers”, que puso en evidencia la creación de sociedades anónimas offshore por parte de la firma forense Mossack Fonseca, que presuntamente habrían sido utilizadas por políticos, deportistas y celebridades de diversos países para ocultar dineros procedentes de supuestos actos de corrupción o evasión fiscal.

De acuerdo con un comunicado emitido el 4 de enero por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, este diálogo “surge por solicitud del Ministerio de Economía de la República francesa, que a través de un Consejero Fiscal, planteó a la embajadora de Panamá en Francia, Pilar Arosemena de Alemán, la propuesta de desarrollar una hoja de ruta que permita atender diversos puntos pendientes en la agenda de transparencia y cooperación fiscal entre Panamá y Francia”.

Panamá fue incluida en la lista de Estados y Territorios No Cooperativos en materia fiscal en abril del 2016 tras la divulgación de los mal llamados “Panama Papers” y desde ese momento el gobierno nacional ha solicitado en reiteradas ocasiones a las autoridades francesas su exclusión, pero sin éxito hasta el momento. De hecho, al incluir a Panamá en esa lista el ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, advirtió que esta decisión tendría “todas las consecuencias para los que hagan transacciones con Panamá”, consecuencias que entraron a regir el 2 de enero del presente año.

Advertencias y cambio de estrategia

Y precisamente en momentos en que recibía el informe que contiene las recomendaciones del Comité de Expertos Independientes convocado a raíz del escándalo generado por la filtración de información de la firma forense Mossack Fonseca el presidente de la República, Juan Carlos Varela, anunció la decisión de su gobierno de adoptar medidas de retorsión contra aquellos países que mantengan políticas discriminatorias contra la República de Panamá.

En su intervención, que se registró a fines del mes de noviembre, el presidente Varela no tuvo reparos para advertir a Francia que si al 31 de diciembre del 2016 insistía en mantener a Panamá en su lista de Estados y Territorios No Cooperativos en materia fiscal, a partir del 2 de enero de 2017 su despacho adoptaría una serie medidas en su contra, aunque no aclaró cuáles serían.

El mandatario destacó que Panamá lleva varios años adoptando nuevas normas para cumplir con los más exigentes estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y garantizar un adecuado sistema de intercambio de información para evitar que su plataforma financiera sea utilizada para actividades ilícitas.

Pero mientras el señor Sapin ha mantenido su decisión de incluir a Panamá en su lista de “paraísos fiscal” y aplicar sanciones a las empresas francesas que hagan negocios en nuestro país a partir del 2 de enero, el presidente Varela no ha adoptado ninguna medida para responder a las acciones discriminatorias aplicadas por el gobierno francés .

Sin embargo, tras la solicitud del Ministerio de Economía de Francia el ministro de Comercio e Industrias panameño, Augusto Arosemena, aclaró que si bien el Ejecutivo viene analizando desde el mes de noviembre la posibilidad de tomar acciones contra Francia por mantener a Panamá en su lista de “paraísos fiscales”, en estos temas es importante ser cautelosos y dar siempre espacio a la posibilidad de encontrar una solución mediante el diálogo entre ambas partes.

De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores consideró como “constructiva” la propuesta por parte del Gobierno francés de iniciar conversaciones para tratar de resolver sus diferencias en materia fiscal y las considera como “un primer paso para restablecer la confianza mutua a los niveles que siempre han caracterizado la relación entre ambos países”. Aunque advirtió: “Al mismo tiempo, el país se mantendrá a la expectativa que se reconozca el comprobado avance en cuanto a transparencia y cooperación fiscal”.

Por su parte, el ingeniero Alberto alemán Zubieta, ex administrador del Canal y presidente del Comité de Expertos Independientes que elaboró una serie de recomendaciones para mejorar la transparencia y la cooperación fiscal a fin de evitar que la plataforma de servicios financieros sea utilizada para actividades ilícita, calificó el inicio del dialogo con Francia como un paso positivo y dijo esperar que las medidas adoptadas por Panamá sean suficientes para lograr su exclusión de cualquier lista de países no cooperadores.

No obstante, Domingo Latorraca, miembro de ese mismo Comité, comentó a Capital Financiero que en su opinión, al mismo tiempo que Panamá debe implementar medidas de respuesta a su inclusión en una lista discriminatoria por parte del gobierno francés, nunca se debe dejar de conversar y buscar una solución permanente a las diferencia surgidas con otros países.

El inicio del diálogo en materia de transparencia y cooperación fiscal entre las autoridades de Panamá y Francia está pactado para el 17 de enero en París.