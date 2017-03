El nefasto impuesto a la herencia

Presenta varios problemas, muchos de los cuales no se pueden solucionar

El impuesto a la herencia presenta varios problemas, muchos de los cuales no son solucionables y justifican acabadamente la eliminación del tributo en los países que existe (en Argentina por el momento solo lo padecen quienes tengan domicilio o bienes en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos) y su no implantación en los que no lo prevén.

Generalmente, los impuestos son justificados desde cuatro puntos de vista diferentes. Se dice que son necesarios para:

a) Solventar los gastos en los que el Estado debe incurrir para desarrollar aquellas funciones que tiene a su cargo (las cuáles deberían limitarse -según explica Adam Smith- a proporcionar seguridad jurídica y seguridad física y a cumplir subsidiariamente aquellas funciones incompatibles con los beneficios individuales que se espera de la iniciativa privada);

b) Fomentar o disuadir ciertas acciones/conductas (clásicos ejemplos de este tipo de impuesto son los impuestos al cigarrillo, a la comida chatarra y a la contaminación ambiental);

c) Financiar el déficit fiscal o aumentos del gasto público originados por cuestiones extraordinarias (i.e. guerras y/o catástrofes naturales); y/o

d) Redistribuir recursos entre la población.

De más está decir que, desde nuestro punto de vista, solo la primera justificación es valedera.

En el caso específico del impuesto a la herencia, el único argumento de fondo que se ha esbozado para justificar su existencia es el último.

Problemas que acarrea el impuesto a la herencia

Pasemos a enumerar estos problemas uno por uno:

1. El impuesto a la herencia castiga el trabajo y desincentiva tanto el ahorro como la inversión;

2. En países donde el mínimo no imponible no es muy alto (como sucede en Argentina, España o Ecuador), es muy habitual que quien hereda un bien (o, mucho peor, una parte de un bien), deba venderlo o endeudarse para pagar el impuesto; y

3. El impuesto a la herencia es un clarísimo caso de doble tributación ya que quien fallece ya ha pagado impuestos en el momento de adquisición o generación del activo de que se trate.

Los argumentos de quienes apoyan el impuesto a la herencia son tan erróneos que no hacen más que jugar a favor de quienes mantenemos una postura absolutamente contraria al mismo. Los que más seguido se repiten son los siguientes:

• El impuesto a la herencia afecta a personas que no han hecho nada para merecer los bienes que van a heredar, más allá de haber nacido en la familia adecuada;

Es justo que una parte de la riqueza de las personas vaya para el Estado ya que aquel, de un modo u otro, contribuyó para que los ricos acumulasen esas fortunas.

Sin entrar en largas discusiones filosóficas, que ganaríamos, ambos argumentos quedan sin justificación si consideramos que:

• El impuesto a la herencia es un caso de redistribución de los ingresos llevada al extremo ya que quien ha fallecido no puede beneficiarse ni siquiera indirectamente de la misma;

• El argumento de que un impuesto debe pagarse simplemente porque el obligado “puede” o “tiene posibilidad económica” de hacerlo, es ridículo en un estado de derecho (quizás en la época del feudalismo medieval alguien podría estar de acuerdo con esto).

El impuesto a la herencia en el mundo

Si bien a nivel global hay varios países que cobran este impuesto, en algunos casos con alícuotas más que importantes (55% en Japón, 50% en Corea, 45% en Francia, etc.), lo cierto es que en esos países los mínimos no imponibles son mucho más altos que los que existen en Argentina. Esto, si bien no cambia la esencia del impuesto y nuestra posición contraria al mismo, reduce los daños.

En el caso de Estados Unidos, el impuesto llega al 40% pero hay un límite no imponible para individuos de $5.450 millones y, en el caso de matrimonios, $10.900 millones. Gracias a ello, solo el 0,2% de las herencias en Estados Unidos pagan este impuesto.

Un tema importante es que los no residentes con inversiones en Estados Unidos no pueden beneficiarse de estos mínimos no imponibles con lo cual es absolutamente fundamental que cualquier argentino con activos allí estructure legalmente su inversión de manera de que la misma no quede sujete a este impuesto.