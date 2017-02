Chan II puede convertirse en un dolor de cabeza

En cumplimiento con los lineamientos establecidos por el Órgano Ejecutivo el pasado 27 de diciembre de 2016, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, anunció mediante un comunicado fechado el 27 de enero la decisión del secretario nacional de energía, Víctor Urrutia, y del director de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) de dar por terminada la concesión otorgada a la empresa Odebrecht Latin Finance, una subsidiaria de la empresa brasileña Odebrecht Construcciones, para la construcción de la hidroeléctrica Changuinola II (Chan II).

“Este proceso se desarrolla conforme a Derecho y en defensa de los intereses de la Nación, en seguimiento a lo anunciado por el Gobierno el 27 de diciembre de 2016 y como parte de su compromiso con la transparencia”, argumentó De La Guardia.

Sin embargo, el escueto comunicado no aclaró qué medidas adoptarán la Secretaría Nacional de Energía (SNE) y la Asep, para evitar que esta decisión tenga un impacto negativo en el suministro de energía del país a mediano y largo plazo, toda vez que Chan II no sólo ha sido considerado como la última gran hidroeléctrica que se construirá no sólo en Panamá, sino también el proyecto de generación que vendría a darle estabilidad al precio de la energía, especialmente ahora que los precio del petróleo y sus derivados han comenzado a marcar una tendencia al alza debido al acuerdo de reducción de la producción de crudo alcanzado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Evolución de la concesión

Este proyecto de generación, que estaría ubicado en la provincia de Bocas del Toro, debió comenzar a construirse en el año 2015 y entrar en operación en el año 2019 aportando al sistema de distribución de energía panameño unos 213,6 megavatios (MW, por sus siglas en inglés) a un costo de $0,145 el kilovatio hora (KWh, por sus siglas en inglés).

La concesión para la construcción de Chan II fue licitada y adjudicada a Odebrecht Latin Finance durante la administración del ex presidente Ricardo Martinelli en condiciones que fueron duramente cuestionadas, por lo cual tras el ascenso al poder del presidente Juan Carlos Varela se llevó a cabo una renegociación de los términos del contrato firmado entre la Empresa de Generación Eléctrica (Egesa) y la brasileña Odebrecht, dando como resultado un nuevo acuerdo que a juicio del Ejecutivo, en ese momento, termina “potenciando los beneficios para el país”.

Entre los aspecto más importante de ese acuerdo destacan que se reconoce al Estado una serie de derechos de veto como accionista minoritario, para proteger los intereses nacionales durante el desarrollo de la concesión y la opción de elevar su participación accionaria de 23% adquiriendo hasta el 49% de las acciones de Chan II, opción de compra que podría ser ejercida hasta el 31 de diciembre de 2017.

El dilema de la demanda

Pero la decisión de poner fin a la concesión otorgada a Odebrecht Latin Finance, sin entrar a debatir las causas y argumentaciones legales o morales correspondientes, podría poner al país en un predicamento en los próximos años ya que mientras la demanda de energía crece entre 6% y 7%, lo que implica que para el 2025 la misma alcanzará los 3.000 MW, en la actualidad de los 1.845 MW concesionados por la SNE sólo 381 MW están en construcción.

Además, no será fácil encontrar un socio con la capacidad financiera y técnica para desarrollar un proyecto que requiere una inversión superior a los $1.000 millones, especialmente porque el principal actor del mercado de generación AES Panamá, no sólo asegura que su prioridad en este momento no es adjudicarse una nueva licitación para la construcción de Chan II sino concluir exitosamente la construcción de AES Colón, la primera planta de generación y almacenamiento de Gas Natural Licuado (GNL) de Panamá y Centroamérica, con la que apuesta a convertir a Panamá en un hub regional de energía.

Bernerd Da Santos, jefe de Operaciones y vicepresidente senior de AES Corporation, señaló a Capital Financiero que si bien Chan II es un proyecto interesante, en este momento esa empresa de capital estadounidense está comprometida a terminar la construcción de AES Colón como parte de su apuesta al GNL como una fuente energía barata y limpia, que sin duda tendrá un impacto positivo en la matriz energética del país.

Por su parte, Miguel Bolinaga, gerente general de AES Panamá, advirtió que para esa empresa el desarrollo de Chan II sería imposible en este momento porque agregar esa hidroeléctrica a su cartera de generación llevaría su participación de mercado por encima de lo que permiten las regulaciones del sistema eléctrico vigente en la actualidad. Esto significa que la SNE tendría que modificar esa norma para poder permitir la participación de AES Panamá en la previsible nueva licitación de Chan II.

En todo caso, Isaac Castillo, sub secretario nacional de energía, aseguró a Capital Financiero que en el mercado existe interés por parte de importantes empresas dedicadas al desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica por hacerse del contrato para la construcción de Chan II, aunque admitió que no será fácil encontrar un socio con la capacidad para invertir más de $1.000 millones en una hidroeléctrica, principalmente porque esta iniciativa tendrá que ejecutarse en áreas habitadas por comunidades indígenas con las cuales habrá que negociar no sólo su traslado a nuevos asentamientos, sino también las indemnizaciones respectivas.

Este último criterio es compartido por Luc Grillet, gerente senior de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, quien en Panamá y Centroamérica cada vez es más difícil encontrar las condiciones que permitan la construcción de plantas hidroeléctricas, no solo porque es poco el número de ríos con el caudal necesario que no han sido utilizados ya para ese fin, sino también porque la mayoría de ellas están en zonas habitadas por comunidades indígenas cuya cultura y tradición deben ser respetadas.

Impacto económico

Para el presidente del Colegio Nacional de Economistas, Olmedo Estrada, la demora que implica el comenzar a buscar un nuevo socio para la construcción de Chan II podría generar un desbalance entre la oferta y la demanda de energía que no sólo se podría traducir en un incremento del precio de la electricidad, resultante de tener que suplir la demanda insatisfecha mediante la generación térmica, sino incluso llevarnos a una situación de desabastecimiento, similar a la sufrida hace algunos años cuando el país debió racionar la energía disponible para evitar males mayores como los apagones.

En este sentido, urgió a las autoridades realizar lo antes posible una licitación internacional para adjudicar la concesión de Chan II y de otros proyectos basados en fuentes de energía renovables que no han comenzado a construirse a pesar de haber sido adjudicados hace ya varios años, porque todo indica que el precio del crudo seguirá en ascenso por el resto de 2017 y podría superar los $54 por barril, lo que pondrá una gran presión sobre aquellos países cuya matriz energética dependa de combustibles fósiles.