Bayport Enterprises busca $200 en el mercado

La compañía Bayport Enterprises saldrá al mercado de valores con una emisión de $200 millones a través de un programa de bonos corporativos rotativos, los que serán utilizados básicamente como capital de trabajo y para el pago de deudas existentes. Esta es la primera vez que la compañía emite títulos en el mercado local.

Los bonos serán emitidos en forma nominativa y registrada, sin cupones, en denominaciones $1.000 o múltiplos de dicha denominación, mediante uno o más macrotítulos o títulos globales que serán depositados en la Central Latinoamericana de Valores (Latinclear) y quedarán sujetos al régimen de tenencia indirecta de valores.

Bajo el programa, los bonos se emitirán en varias series y dichas series podrán ser Comerciales o Subordinadas y tendrían un vencimiento de 12 y 20 años, respectivamente. El monto de la primera serie Comercial se fijó en $50 millones, mientras que el de la primera serie Subordinada fue de $16 millones.

La tasa de interés para la primera Serie Comercial será la siguiente: Años 1-3: Tasa fija de 5,25%, años 4-5: Tasa fija de 5,50% y años 6-12: Tasa variable de Libor 3 Meses + 4,25%, con un mínimo de 5,50%.

La tasa de interés para la primera Serie Subordinada será fija de 10% anual. Ambas series podrán ser canceladas anticipadamente.

De acuerdo con el prospecto informativo de emisión, presentado a la Bolsa de Valores de Panamá (BVP), del total de la emisión, aproximadamente $45,6 millones serán destinados para cancelar préstamos bancarios existentes, cuentas por pagar a compañías relacionadas Lowgate, Inc., Jesky Securities Ltd. y First Federal Financial, Corp. y a accionistas, que fueron utilizados para hacer 10 inversiones en propiedades inmobiliarias que actualmente son parte de los activos inmobiliarios de la empresas.

$4,4 millones serán comprados por la compañía en bonos privados emitidos por empresas relacionadas que se dediquen al negocio de desarrollo y administración inmobiliaria.

Dichos bonos privados tendrán garantías reales (hipoteca sobre los inmuebles), y un plan de repago de capital e intereses similar a los términos de los bonos.

Finalmente, aproximadamente $149 millones, serán utilizados para el desarrollo y la administración de proyectos inmobiliarios de la empresa.

De acuerdo con Ramón Martínez, ejecutivo de Bayport Enterprises, decidieron realizar una emisión pública de bonos para optar por otra forma de financiamiento distinta a los tradicionales préstamos bancarios.

“Estas propiedades tienen un porcentaje de ocupación de aproximadamente el 90% y sus arrendatarios son empresas sólidas, algunas multinacionales, que han tenido una excelente relación con la compañía, destacó.

Actualmente, Bayport Enterprises es el propietario de la mayoría de las oficinas y locales comerciales ubicados en Torre de las Américas (Torres A, B y C), Plaza Credicorp Bank, PH Albrook Commercial Park y Plaza New York. La empresas se dedica a arrendarlas, recibiendo cánones de arrendamiento periódicos.

Entre los factores de riesgo de la emisión el prospecto informativo señala la ausencia de un fondo de amortización que pueda ser utilizado para cubrir los pagos de intereses y amortizaciones a capital para las futuras series comerciales o subordinadas que sean emitidas.