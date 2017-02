ATP entregará 60 permisos de venta de comida en carnaval

La próxima semana la Autoridad de Turismo de Panamá estará informando fecha y lugar donde se estarán entregando los permisos para los puestos de venta de comida en el carnaval capitalino.

El administrador de Turismo, Gustavo Him, informó que se expedirán 60 permisos y reiteró que son únicamente para panameños. “No se pueden vender a extranjeros, los que sean sorprendidos en esta práctica se les retirará”, advirtió.

La entrega de los permisos será por ventanilla única a un costo de 100 dólares por parte de la ATP, mientras que la próxima semana se anunciarán los cobros de otras instituciones.

Para esto, los interesados en obtener un puesto de venta deben contar con los dos carnet de salud (blanco y verde). “Importante que se guarden las medidas de salud en la preparación de los alimentos, y para la venta de chorizos y carne no se pueden usar pinchos por tema de seguridad”, adelantó.

Reiteró que las listas que puedan estar circulando no son válidas. “Los puestos se adjudicarán por orden de llegada, las listas no son oficiales y no serán aceptadas, porque estas listas se convierten en un negociado”, señaló.