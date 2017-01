ATP dió a conocer logística para Desfile de las Mil Polleras “La Gala”

La entidad ha contemplado entre 9 puntos de hidratación, así como 100 baños móviles

La Autoridad de Turismo de Panamá, junto con la Gobernación de la provincia de Los Santos, la Policía Nacional (PN) y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), dieron a conocer hoy en conferencia de prensa los detalles de la organización y logística para el Desfile de las Mil Polleras, que se realizará el próximo sábado 14 de enero en la ciudad de Las Tablas, desde la 1:00 p.m.

Este año la séptima versión del desfile se ha denominado La Gala y tiene como objetivo enaltecer el vestido típico de la mujer panameña como uno de los más bellos del mundo, promoviendo a la vez la actividad como atractivo turístico mundial, explicó Him.

“La idea es presentar una gala de lujo y para tal fin las damas empolleradas deben ajustarse al reglamento de vestuario autorizado por la ATP, de acuerdo con el uso correcto y tradicional de las polleras de cada región del país”, recalcó.

En este sentido, no se permitirán alegorías o fantasías dentro del desfile, porque lo que se busca es resaltar tanto la autenticidad de la pollera, como la manufactura, los patrones y accesorios según la región.

Las delegaciones y los participantes pueden consultar en la dirección www. desfiledelasmilpolleras.com el reglamento de vestuario establecido, en cuanto a polleras de gala, regionales, montunas y vestidos de faena, para las damas; y camisillas, pantalones y zapatos, para los caballeros.

En relación al uso de instrumentos musicales durante el desfile, solo se permitirá murga, tuna o tamborito, no así el uso de discoteca móvil o reproductor de música.

En días pasados, el comité organizador del desfile realizó en vivo, a través de página Facebook de la ATP, el sorteo de posiciones de las delegaciones y carrozas que participarán de esta actividad folclórica. Se estima la participación de 100 delegaciones, incluyendo 32 carrozas.

El orden establecido mediante sorteo tiene el propósito de hacer más vistoso el destile y superar las expectativas de años anteriores. “No deben existir ‘baches’ entre delegaciones si todos seguimos los lineamientos, y si cumplimos los tiempos el desfile será un éxito”, aseguró el comité.

El desfile tiene como punto de partida la Calle Paseo Carlos Pérez, frente al Palacio de Gobernación, donde todas las delegaciones participantes deben estar formadas a las 9:00 a.m. y no deben superar las 300 personas por representación.

Las delegaciones que no lograron registrarse, podrán hacerlo el sábado 14 de enero en el Colegio Manuel María Tejada Roca hasta las 11:00 a.m. Actualmente no se aceptan inscripciones.

La logística para este evento contempla tres puntos de gradería a lo largo de todo el desfile, para ofrecer una mejor visibilidad a las personas que concurran al evento; al igual que barandales para garantizar el orden y evitar que las personas crucen la calle entre las delegaciones y así permitir fluidez al desfile.

Como atractivo, también se habilitará una alfombra roja de 9:00 a 11:00 a.m. para que las damas empolleradas puedan tomarse fotografías de recuerdo y puedan explicar al público qué tipo de pollera lucen. Antes que inicie el desfile, la ATP hará uso de dos “troly” (trenes), para movilizar hacia la alfombra roja a las empolleradas.

Personal de la ATP debidamente identificado coordinará la formación de los delegaciones para su respectiva salida en completo orden y brindar asistencia en sitio para cualquier información. El objetivo es que tanto las delegaciones como las carrozas estén formadas a tiempo, por lo que no se permitirá la entrada de carrozas después de las 11:00 a.m., puesto que las calles de acceso a la ruta del desfile permanecerán cerradas.

La entidad ha contemplado entre 9 puntos de hidratación, así como 100 baños móviles. Se prohibirá la instalación de toldas y carros estacionados a lo largo de la ruta del desfile para evitar congestionamiento ante cualquier emergencia.

La gobernadora de Los Santos, Yina Smith de Barrios, aseguró que en la provincia están totalmente preparados para recibir a los miles de visitantes que llegarán a disfrutar del desfile.

Para seguridad de los visitantes nacionales y extranjeros, se mantendrá el apoyo de más de 300 unidades de la policía desde el puesto de Divisa hasta la ciudad de Las Tablas e igualmente de retorno una vez finalice el evento, según informó el comisionado Frank Pinilla.

En tanto, Jorge Castillo, director regional de la ATTT, confirmó la presencia de unas 30 inspectores de tránsito en las principales avenidas y puntos de tráfico de la provincia.

La tarima presidencial estará ubicada en el Parque Porras de la ciudad de Las Tablas y al teminar el desfile se contará con una tarima artística con la presentación de Osvaldo Ayala, Balbino y Jorge Gómez y Lucho de Seda.

El desfile tendrá como abanderado al acordeonista Dagoberto Yin Carrizo y contará con la participación de S.M. Lía Maybeth Rodríguez, Reina Nacional de La Pollera 2017.