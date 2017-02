Agroexportaciones atraviesan por momentos difíciles

Para este año 2017 se reducirá el número de hectáreas destinadas al cultivo de cucurbitácea

Atrás quedó el 2008, el mejor año para la exportación de productos no tradicionales como el melón, la sandía (cucurbitácea) y piña, logrando exportar en conjunto $250,4 millones ya que desde entonces los envíos al exterior de estos productos han venido en caída libre por diversos motivos como la devaluación del euro frente al dólar, el abandono de la producción por parte de pequeños productores, el aumentos del costo de los insumos agrícolas, del transporte terrestre, marítimo y la falta de incentivos de agro exportación en el momento oportuno, entre otros.

La reducción del valor de las exportaciones del melón, sandía y piña continuó en el 2016, año que reportó exportaciones por $32,2 millones, reflejando un reducción de 17% en comparación con el desempeño alcanzado en el año 2015 cuando se valoraron en $38,8 millones.

Una mirada más profunda a cada rubro permite concluir que el valor de las exportaciones de melón descendió 18,6% tras registrar exportaciones por $3,6 millones comparado con los $4,4 millones del 2015; mientras que las de piña se ubicaron el año pasado en $12,9 millones, una caída de 36,5% si se compara ese monto con los $20,3 millones registrados en el 2015 (Ver recuadro: Valor de algunas exportaciones no tradicionales registradas).

En cuanto al peso de estas exportaciones (en kilos netos), las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) indican que en el 2016, en el caso del melón, cayó 14%, mientras que en lo que en lo referente a la piña la caída fue de 34,5%.

Aunque a diferencia de lo ocurrido con el melón y la piña, la sandía reportó en 2016 un aumento de 11,7% en las exportaciones, tras alcanzar un valor total de $15,6 millones, es decir, $1,6 millones por encima de los $14 millones registrados en el 2015, un desempeño que refleja el incremento 10,5% registrado en el peso de las sus exportaciones de este rubro con relación al año 2015 (Ver recuadro: Peso de algunas exportaciones no tradicionales).

Desempeño de los cultivos

En el 2016 se sembraron aproximadamente 2.000 hectáreas (HA) de melón y sandía, pero a pesar de que fue una buena temporada para estos cultivos no hubo tanto consumo en Europa debido a que el invierno fue muy fuerte, trayendo como consecuencia que para este año las áreas de siembra posiblemente registren una reducción significativa.

Y es que a pocos días de empezar la etapa de siembra, la presidenta del Grupo de Agroexportadores No Tradicionales de Panamá (Gantrap), Analeidys Chen de Ríos, dijo que para este año no esperan ni siquiera llegar a 800 HA, incluso advirtió que hay dos empresas agroexportadoras de sandía que todavía no han reportado si van hacer trabajos de agro exportación.

Actualmente la Unión Europea (UE) es el principal mercado de exportación de productos agrícolas panameños, acogiendo aproximadamente el 67% de las exportaciones, lo que también afectó el año pasado debido a que la relación de un dólar frente un euro débil, provocó una disminución en el retorno sobre la inversión debido a que estos productos se venden en euros.

Por otro lado, el incrementó en los precios de los agroquímicos y de los materiales para el embalaje de frutas, el aumento del salario mínimo, así como el alza en los precios del transporte terrestre y marítimo, también impactaron negativamente en el desempeño de esta actividad.

El agroexportador y miembro de Gantrap, Jorge Igualada, puso como ejemplo que hace 10 años enviar un contenedor a Europa costaba entre $2.800 y $3.000, sin embargo hoy en día cuesta más de $5.000 y el precio de mercado es el mismo.

Igualada explicó que desde hace casi 10 años el precio de mercado final es el mismo, $0,25 por libra de sandía, pero el costo de los fletes, las cajas y otros insumos de embalaje aumentaron y no dan para pagar al productor más de $0,09 por libra, porque si la empresa agro exportadora paga más corre el riesgo de no cubrir el precio de venta final, lo que ha llevado a muchos productores pequeños a producir para el mercado local y no para exportar.

“Los pequeños productores están retornando al mercado nacional, por esa razón la oferta de melón y sandía están subiendo”, explicó Igualada.

Los pequeños productores de sandía y melón también se han visto afectados, según Igualada, por la quiebra de la compañía europea Solfruit International, situación que dejó a tres empresas panameñas sin poder hacer efectivo el cobro de $3 millones correspondientes al envío de 600 contenedores de frutas.

“La quiebra de esta empresa hace tres año afectó a una gran cantidad de productores que hacían volumen, ya que la parcelas de exportación son de los agroexportadores, pero la desaparición de estos pequeños productores y sus aportes al volumen de producción es lo que realmente han afectado al sector”, explicó Igualada.

La periodista y asesora de la Asamblea Nacional de Diputados en temas agrícolas, Blanca Gómez, explicó que el declive en las exportaciones no tradicionales, especialmente de frutas, genera desempleo porque en la cosecha se requiere mucha mano de obra, principalmente de mujeres, contrario a lo que ocurre con la cosecha de arroz que se puede hacer con una máquina.

Sin embargo, Eulogio De La Cruz, jefe de la Unidad de Agroexportacion del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), dice que si bien las exportaciones han disminuido, está seguro que “con los incentivos que tiene el sector agropecuario hacia el productor se puede motivar a otros agricultores a incursionar en esta actividad”.

De acuerdo con estadística del Mida, la piña es un cultivo que aporta a la economía nacional $77 millones y genera 60.000 empleos directos, localizados principalmente en las provincias Panamá Oeste y Chiriquí.

La sandía es un cultivo destinado para el mercado de exportación y actualmente cubre 828 HA y otras 400 HA para el mercado nacional en las provincias de Veraguas, Coclé, Herrera y Chiriquí donde participan unos 279 productores que aportan a la economía nacional más de $6 millones anuales.

Y el melón destinado a la exportación junto al banano y el plátano, que aportan unos $90 millones a la economía.

En opinión de Gómez recuperar las 9.000 HA que se han dejado de cultivar será un reto muy difícil, especialmente cuando se cometió el desatino de eliminar el apoyo a los productores y agroexportadores cuando se acordó el Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos (EE.UU.).